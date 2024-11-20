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Литва планирует перейти на 100% "зеленую" электроэнергию к 2030 году

Литва планирует перейти на 100% "зеленую" электроэнергию к 2030 году

Киев  •  УНН

 • 5840 просмотра

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Министр окружающей среды Литвы заявил о полном переходе национальной электросети на возобновляемые источники до 2030 года. Страна уже увеличила мощность солнечной и ветровой энергетики вчетверо с 2020 года.

Национальная электросеть Литвы станет полностью экологически чистой к 2030 году, а доля электроэнергии из возобновляемых источников достигнет 100 процентов. Об этом заявил министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас, выступая на саммите COP29 в Баку, сообщает УНН со ссылкой на Trend.

Детали

Во время выступления министр окружающей среды Литвы подчеркнул важность отказа от ископаемых видов топлива и поставил амбициозную цель утроить глобальные мощности в области возобновляемых источников энергии и удвоить усилия по энергосбережению до 2030 года, что было заявлено в прошлом году на саммите в Дубае.

Однако, по его словам, первичная оценка программы показала, что усилия мирового сообщества пока недостаточны. «К сожалению, первая оценка программы показывает, что наших коллективных усилий было недостаточно. Мы можем и должны работать лучше», - заявил министр.

Отмечается, что Литва уже достигла значительных успехов в переходе к «зеленой» экономике. Страна обязалась сократить выбросы парниковых газов минимум на 70 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом, а долгосрочной целью является достижение климатической нейтральности к 2050 году.

Гентвилас также указал, что с 2020 года мощность солнечной и ветровой энергетики в Литве увеличилась вчетверо. Эти показатели, как ожидается, более чем удвоятся к 2026 году. Кроме того, страна намерена достичь 100 процентов использования возобновляемых источников энергии в секторе отопления к 2050 году, добавил министр. 

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Гентвилас обратился к мировому сообществу с призывом к достижению амбициозных и сбалансированных результатов на COP29. «Сегодня Литва призывает к достижению амбициозных и сбалансированных результатов здесь, в Баку», - сказал он, подчеркнув важность реализации глобального механизма подведения итогов и повышения амбиций по смягчению последствий изменения климата с целью сдерживания повышения температуры на 1,5°C.

Министр затронул также ключевую тему климатического финансирования, призвав к установлению реалистичной и амбициозной глобальной цели. «Мы должны двигаться к долгосрочной устойчивости и достичь нового соглашения по новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования», - отметил Гентвилас. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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