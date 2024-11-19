Экологические убытки Украины от полномасштабной войны достигли 71 млрд долларов
Киев • УНН
За 1000 дней войны рф совершила более 6500 экологических преступлений, уничтожив 3 млн га лесов. Загрязнено 139 тыс. кв. км земель, а выбросы парниковых газов из-за войны составляют 180 млн тонн.
Убытки Украины из-за экологических разрушений от войны уже достигают 71 миллиардов долларов. В результате военных действий уничтожено 3 млн га украинских лесов и загрязнено 139 000 кв. км украинских земель взрывоопасными предметами. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук во время Конференции ООН по вопросам изменения климата, сообщает Минприроды, передает УНН.
За 1000 дней войны экологический ущерб, нанесенный военными действиями, оценивается примерно в 71 млрд долларов. За время полномасштабного вторжения рф совершила против окружающей среды более 6500 преступлений. Более шести миллионам украинцев пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2. Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн
По ее словам, из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн, а также в целом было уничтожено 3 млн га украинских лесов. Кроме того, 139 000 кв. км украинских земель загрязнены взрывоопасными предметами.
Дополнение
Все экологические преступления, совершенные россией на территории Украины во время полномасштабного вторжения, тщательно документируются для того, чтобы впоследствии получить надлежащую оценку в международных судах. И помогают в этом специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Ущерб для экологии Украины от военной агрессии рф составляет более 2 триллионов гривен - Александр Рувин7 июн. 2023, 13:40 • 1029110 просмотров
"С февраля 2022 года (по сентябрь 2024 - ред.) экспертами Института было проведено более 300 исследований проб воды и почв. В одной экспертизе анализируется до нескольких десятков указанных проб. Такие исследования включают несколько этапов, которые позволяют оценить состояние воды и почв, выявить загрязнения, установить возможные последствия для окружающей среды и здоровья украинцев. При необходимости проводятся другие анализы: физико-химический, биологический, токсикологический, радиологический - эти аспекты позволяют установить экологическое состояние, в котором мы живем", - отметили эксперты КНИИСЭ.