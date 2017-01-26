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Врач: Онкоскрининг - это не лечение, а "техосмотр" собственного здоровья

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КИЕВ. 27 января. УНН. Онкоскрининг, или первичная профилактика опухолей и заболеваний, предусматривает определенный объем обследований, анализов, которые в дальнейшем дают возможность сформировать техническую карту здоровья человека. В зависимости от результатов такого обследования, пациент может обезопасить себя от возникновения более грозного онкологического заболевания путем вовремя начатого лечения. Об этом сообщил главный врач медицинского центра "Клиника Спиженко", нейрохирург Антон Шкиряк в эфире одной из украинских радиостанций, передает УНН.

"Скрининг является своеобразным мониторингом, иначе говоря - определенным видением здоровья человека. Первичная профилактика любых опухолей, или любого заболевания, предполагает определенный объем обследований, анализов, которые позволят сформировать техническую карту здоровья человека. На основе этой технической карты, если нет отклонений и пациент не нуждается в лечении - он получает рекомендации, согласно которым продолжает счастливо и активно жить. В случае если во время скрининга, обследования, сдачи анализов крови у пациента обнаруживают те или иные отклонения, или те или иные болезни - это позволяет врачу предусмотреть определенные проблемы, которые могут возникнуть у пациента через год, два, пять, десять и даже двадцать лет. То есть вы можете пролечить ту или иную болезнь и обезопасить себя от возникновения более грозного онкологического заболевания заблаговременно", - сказал он.

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Также, А.Шкиряк рассказал, что онкологический скрининг, в частности, включает магнитно-резонансную томографию (МРТ - ред.) и компьютерную томографию (КТ - ред.). К примеру, уникальность КТ исследований заключается в том, что это универсальный метод послойного исследования тонких слоев тканей, отметил он.

"В современный онкологический скрининг, в частности, входит магнитно-резонансная томография (МРТ - ред.) и компьютерная томография (КТ - ред.). КТ легких крайне рекомендуется тем, чьи родные уже имели или имеют онкологическую проблему. Относительно привычной для нас составляющей профилактических осмотров флюорографии, А.Шкиряк ответил: "Все, что вам покажет флюорография - это наличие у вас легких". А если серьезно, то флюорография выявляет более грозную и запущенную онкологию, в отличие от КТ-диагностики, которая, в свою очередь, является более тонким методом исследования. КТ может обнаружить даже небольшие проблемы в тех или иных участках легких, если говорить о ее использовании как метода профилактического осмотра. И, самое главное - дает возможность вовремя начать лечение", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, почти 40% больных раком в Украине составляют лица трудоспособного возраста.

А по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.

Напомним, что в столице можно получить бесплатную первичную консультацию онколога.

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