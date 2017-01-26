Лікар: Онкоскринінг - це не лікування, а "техогляд" власного здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Онкоскринінг, або первинна профілактика пухлин та захворювань, передбачає певний обсяг обстежень, аналізів, які в подальшому дають можливість сформувати технічну карту здоров'я людини. В залежності від результатів такого обстеження, пацієнт може убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання шляхом вчасно розпочатого лікування. Про це повідомив головний лікар медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірург Антон Шкіряк в ефірі однієї із українських радіостанцій, передає УНН.
"Скринінг є своєрідним моніторингом, інакше кажучи - певним баченням здоров'я людини. Первинна профілактика будь-яких пухлин, або будь-якого захворювання, передбачає певний обсяг обстежень, аналізів, які дозволять сформувати технічну карту здоров'я людини. На основі цієї технічної карти, якщо немає відхилень і пацієнт не потребує лікування – він отримує рекомендації, згідно яких продовжуєте щасливо та активно жити. У разі якщо під час скринінгу, обстеження, здачі аналізів крові у пацієнта виявляють ті чи інші відхилення, або ті чи інші хвороби – це дозволяє лікарю передбачити певні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта через рік, два, п'ять, десять і навіть двадцять років. Тобто ви можете пролікувати ту чи іншу хворобу і убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання завчасно", - сказав він.
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Також, А.Шкіряк розповів, що онкологічний скринінг, зокрема, включає магнітно-резонансну томаграфію (МРТ – ред.) та комп'ютерну томографію (КТ – ред.) До прикладу, унікальність КТ досліджень полягає у тому, що це є універсальний метод пошарового дослідження тонких шарів тканин, зауважив він.
"До сучасного онкологічного скринінгу, зокрема, входить магнітно-резонансна томографія (МРТ – ред.) та комп'ютерна томографія (КТ – ред.). КТ легенів вкрай рекомендоване тим, чиї рідні вже мали або мають онкологічну проблему. Щодо звичної для нас складової профілактичних оглядів флюорографії, А.Шкіряк відповів: "Все, що вам покаже флюорографія – це наявність у вас легень". А якщо серйозно, то флюорографія виявляє більш грізну і запущену онкологію, на відміну від КТ-діагностики, яка, у свою чергу, є більш тонким методом дослідження. КТ може виявити навіть невеличкі проблеми в тих чи інших ділянках легень, якщо казати про її використання як методу профілактичного огляду. І, найголовніше – дає можливість вчасно розпочати лікування", - розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 40% хворих на рак в Україні становлять особи працездатного віку.
А за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.
Нагадаємо, що в столиці можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога.