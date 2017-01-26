Лікар: Онкоскринінг - це не лікування, а "техогляд" власного здоров'я

"Скринінг є своєрідним моніторингом, інакше кажучи - певним баченням здоров'я людини. Первинна профілактика будь-яких пухлин, або будь-якого захворювання, передбачає певний обсяг обстежень, аналізів, які дозволять сформувати технічну карту здоров'я людини. На основі цієї технічної карти, якщо немає відхилень і пацієнт не потребує лікування – він отримує рекомендації, згідно яких продовжуєте щасливо та активно жити. У разі якщо під час скринінгу, обстеження, здачі аналізів крові у пацієнта виявляють ті чи інші відхилення, або ті чи інші хвороби – це дозволяє лікарю передбачити певні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта через рік, два, п'ять, десять і навіть двадцять років. Тобто ви можете пролікувати ту чи іншу хворобу і убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання завчасно", - сказав він.

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Також, А.Шкіряк розповів, що онкологічний скринінг, зокрема, включає магнітно-резонансну томаграфію (МРТ – ред.) та комп'ютерну томографію (КТ – ред.) До прикладу, унікальність КТ досліджень полягає у тому, що це є універсальний метод пошарового дослідження тонких шарів тканин, зауважив він.

"До сучасного онкологічного скринінгу, зокрема, входить магнітно-резонансна томографія (МРТ – ред.) та комп'ютерна томографія (КТ – ред.). КТ легенів вкрай рекомендоване тим, чиї рідні вже мали або мають онкологічну проблему. Щодо звичної для нас складової профілактичних оглядів флюорографії, А.Шкіряк відповів: "Все, що вам покаже флюорографія – це наявність у вас легень". А якщо серйозно, то флюорографія виявляє більш грізну і запущену онкологію, на відміну від КТ-діагностики, яка, у свою чергу, є більш тонким методом дослідження. КТ може виявити навіть невеличкі проблеми в тих чи інших ділянках легень, якщо казати про її використання як методу профілактичного огляду. І, найголовніше – дає можливість вчасно розпочати лікування", - розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 40% хворих на рак в Україні становлять особи працездатного віку.

А за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Нагадаємо, що в столиці можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога.