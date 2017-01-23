Майже 40% хворих на рак в Україні становлять особи працездатного віку – лікар

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Онкологія сьогодні в Україні істотно "помолодшала". Про це повідомив головний лікар медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірург Антон Шкіряк в ефірі однієї із українських радіостанцій, передає УНН.

"Онкологія сьогодні надто помолодшала. Якщо раніше це була проблема дідусів, бабусь, віком 80+, то сьогодні мало того що ми виявляємо онкозахворювання у маленьких дітей - ми виявляємо їх і у молоді працездатного віку, це 38%. Це платники податків, які мають вести активних спосіб життя і розвивати країну, вони хворіють онкологією", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Додамо, що, за словами головного лікаря медцентру “Клініка Спіженко” Антона Шкіряка, лікування променевою терапією актуальне практично при кожному виді онкології.

Доцент кафедри радіології Юрій Коваленко, у свою чергу, зазначає, що на відміну від державних медичних закладів, приватні лікарні оснащені більш якісним та новим медичним обладнанням, зокрема, і лінійними прискорювачами для лікування раку променевою терапією.

Українські Національні Новини

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