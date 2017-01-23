Почти 40% больных раком в Украине составляют лица трудоспособного возраста - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Онкология сегодня в Украине существенно "помолодела". Об этом сообщил главный врач медицинского центра "Клиника Спиженко", нейрохирург Антон Шкиряк в эфире одной из украинских радиостанций, передает УНН.
"Онкология сегодня слишком помолодела. Если раньше это была проблема дедушек, бабушек в возрасте 80+, то сегодня мало того что мы обнаруживаем онкозаболевания у маленьких детей - мы обнаруживаем их и у молодежи трудоспособного возраста, это 38%. Это налогоплательщики, которые должны вести активный образ жизни и развивать страну, они болеют онкологией", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.
Добавим, что, по словам главного врача медцентра "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, лечение лучевой терапией актуально практически при каждом виде онкологии.
Доцент кафедры радиологии Юрий Коваленко, в свою очередь, отмечает, что в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены более качественным и новым медицинским оборудованием, в том числе и линейными ускорителями для лечения рака лучевой терапией.