Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Лидеры Евросоюза единогласно призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также освобождению всех заложников и предоставлению гуманитарной помощи. Об этом говорится в самом заявлении ЕС Ближнего Востока, передает УНН.

Детали

Евросоюз призывает к повторной гуманитарной паузе, которая ведет к длительному перемирию, освобождению всех заложников и предоставлению гуманитарного доступа идет в заявлении.

Кроме того, союз призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе.

Совместная заявка опубликована после пяти месяцев глубоких разногласий между 27 лидерами.

В выводах - результат интенсивных переговоров в четверг вечером, когда работники ЕС изготовили заявление, приятное для всех 27 лидеров - выражается сожаление по поводу "катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и её непропорционального воздействия на гражданское население", а также "холода, вызванного недостаточным доступом к помощи". в Газу".

Президент Европейского совета Шарль Мишель, ответственный за достижение компромисса между лидерами, высоко оценил "сильное и единое заявление".