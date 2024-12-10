Лидеры ЕС на саммите поддержат Украину и Молдову и осудят действия правительства Грузии
Киев • УНН
Лидеры ЕС на саммите 19 декабря планируют подтвердить поддержку Украины и Молдовы. В то же время они осудят действия грузинских властей по подавлению протестов и приостановке евроинтеграции.
Лидеры Европейского союза на саммите, 19 декабря, намерены подтвердить свою поддержку Украины и Молдовы, в то же время осудив действия грузинского правительства, которое жестоко подавляет протесты оппозиции. Об этом сообщает "Радио Свобода", ознакомившись с проектом заявления, пишет УНН.
Детали
Страны ЕС в очередной раз подчеркнут "принцип, согласно которому ни одна инициатива в отношении Украины не будет осуществляться без Украины".
Лидеры также планируют положительно оценить президентские выборы в Молдове, которая является кандидатом в члены ЕС, и пообещать продолжать сотрудничество с этой страной.
Европейский совет высоко оценивает власти Республики Молдова за успешное проведение президентских выборов и референдума по закреплению в конституции вступления в ЕС,
Авторы текста также критикуют "гибридные попытки подорвать демократические институты страны".
В то же время они выразят "серьезную обеспокоенность" последними событиями в Грузии на фоне жестокого подавления антиправительственных протестов и решением сформированного партией "Грузинская мечта" остановить процесс вступления страны в ЕС до 2018 года.
"Европейский совет решительно осуждает насилие против мирных протестующих. Власти Грузии должны уважать право на свободу собраний и выражения мнений, а также воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - говорится в документе.
Европейский совет подчеркнет готовность союза поддержать европейские стремления грузинского народа.
Напомним
Совет ЕС одобрил второй платеж для Украины в рамках Ukraine Facility на сумму 4,2 млрд евро. Средства поступят в госбюджет в декабре, общая сумма финансирования в 2024 году составит 16,1 млрд евро.