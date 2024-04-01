Владельцы Формулы-1, приобрели мотоциклетную серию MotoGP за 4 миллиарда евро

Американская группа Liberty Media оформила в понедельник соглашение о приобретении компании, обладающей правами на MotoGP, Dorna Sports. Серию MotoGP продали за 4,2 млрд долларов США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky Sport.

Детали

Корпорация Liberty Media сообщила в понедельник, что договорилась о приобретении Dorna Sports S.L., обладающего правами на чемпионат мира по MotoGP, у Bridgepoint и Canada Pension Plan Investment Board в рамках сделки со стоимостью предприятия 4,5 миллиарда долларов (4,2 миллиарда евро).

Справка

Liberty Media владеет Формулой-1, международным чемпионатом по гонкам для одноместных автомобилей с открытыми колесами.

MotoGP - это ведущая гоночная трасса для мотоциклов, максимальная скорость которой превышает 200 миль/час. Чемпионат был основан в 1949 году, когда он проходил шесть раундов по всей Европе.

В сезоне 2024 года компания проведет 17 гонок в 17 странах.

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Дополнительно

Приобретение, которое дает группе Liberty Media контроль над Формулой 1 и чемпионатом MotoGP, может попасть под пристальное внимание антимонопольных органов.

На прошлой неделе газета Financial Times напомнила, что Фонд CVC, который в свое время владел этими двумя чемпионатами, учитывая давление европейского антимонопольного органа, был вынужден продать мотоциклетный чемпионат в 2006 году. Тогда он приобрел "Формулу-1", контроль над которой он передал "Liberty Media" в 2017 году. Корпорация Liberty Media стала владельцем "Формулы-1" за примерно восемь миллиардов долларов.

Напомним

Команда Формулы-1 Ferrari подтвердила продление контракта с монакским гонщиком Шарлем Леклерком после 2024 года. Леклер, который выиграл пять Гран-при и 30 раз поднимался на подиум, выразил свое восхищение и подтвердил свою цель стать чемпионом мира с Ferrari.

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