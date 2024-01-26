Шарль Леклер продовжив контракт з Ferrari

Команда Формули-1 Феррарі оголосила про новий контракт монегаського пілота Шарля Леклерка, який виграв п’ять із 100 гонок і 30 разів підіймався на подіум переможців.

Про це передає УНН із посиланням на портал Ferrari.

Деталі

Шарль Леклер, який має контракт з італійською командою до кінця сезону, офіційно продовжив контракт після 2024 року, на невизначений поки що період, але зазначається, що це багаторічна угода.

26-річний Леклер дебютував у Формулі-1 у 2018 році з Sauber після свого титулу у Формулі-2 у 2017 році.

Потім він приєднався до Ferrari у 2019 році, з якою виграв п’ять Гран-прі, виграв 23 поул-позиції та фінішувавна подіумі 30 разів. У 2022 році він став віце-чемпіоном світу, залишивши позаду голландця Макса Ферстаппена (Red Bull).

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Кататися за цю команду було моєю мрією з трьох років. Ця команда стала моєю другою сім'єю з моменту, коли я приєднався до академії в 2016 році. За останні п'ять років ми багато чого досягли і боролися з усіма труднощами. і втомився . Тим не менш, я вірю, що найкраще ще попереду, і я не можу дочекатися початку сезону, щоб прогресувати та бути конкурентоспроможним у кожному Гран-прі. Моєю мрією залишається бути чемпіоном світу з Ferrari