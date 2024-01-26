Шарль Леклер продовжив контракт з Ferrari
Київ • УНН
Команда Формули-1 Ferrari підтвердила продовження контракту з монакським гонщиком Шарлем Леклерком після 2024 року. Леклер, який виграв п'ять Гран-прі і 30 разів піднімався на подіум, висловив своє захоплення і підтвердив свою мету стати чемпіоном світу з Ferrari.
Команда Формули-1 Феррарі оголосила про новий контракт монегаського пілота Шарля Леклерка, який виграв п’ять із 100 гонок і 30 разів підіймався на подіум переможців.
Про це передає УНН із посиланням на портал Ferrari.
Деталі
Шарль Леклер, який має контракт з італійською командою до кінця сезону, офіційно продовжив контракт після 2024 року, на невизначений поки що період, але зазначається, що це багаторічна угода.
Ця новина не стала несподіванкою. Продовження контракту Шарля Леклера зі Скудерією не порушить шахову дошку Формули-1, адже монегаскський гонщик навчається в Академії Ferrari з 2016 року
26-річний Леклер дебютував у Формулі-1 у 2018 році з Sauber після свого титулу у Формулі-2 у 2017 році.
Потім він приєднався до Ferrari у 2019 році, з якою виграв п’ять Гран-прі, виграв 23 поул-позиції та фінішувавна подіумі 30 разів. У 2022 році він став віце-чемпіоном світу, залишивши позаду голландця Макса Ферстаппена (Red Bull).
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Мені приємно знати, що я буду носити кольори Ferrari у наступних сезонах
Кататися за цю команду було моєю мрією з трьох років. Ця команда стала моєю другою сім'єю з моменту, коли я приєднався до академії в 2016 році. За останні п'ять років ми багато чого досягли і боролися з усіма труднощами. і втомився . Тим не менш, я вірю, що найкраще ще попереду, і я не можу дочекатися початку сезону, щоб прогресувати та бути конкурентоспроможним у кожному Гран-прі. Моєю мрією залишається бути чемпіоном світу з Ferrari
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