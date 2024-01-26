Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  169333 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  169182 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  187065 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  192921 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  165570 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  154614 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  177304 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Новости по теме

Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari

Команда Формулы-1 Ferrari подтвердила продление контракта с монакским гонщиком Шарлем Леклерком после 2024 года. Леклер, который выиграл пять Гран-при и 30 раз поднимался на подиум, выразил свое восхищение и подтвердил свою цель стать чемпионом мира с Ferrari.

Спорт •   •  20632 просмотра
Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari

Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь призвал вернуть скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, в Афины. Мицотакис подчеркнул культурное значение воссоединения античных артефактов в музее Акрополя.

Новости Мира •   •  20829 просмотра
Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины

У моряков появилась своя Е-очередь для получения услуг

В Украине запустили онлайн-сервис электронной очереди для моряков, благодаря которому можно записаться и получить услуги в Одессе и Киеве. Он синхронизирован с "Дією".

Общество •   •  23574 просмотра
У моряков появилась своя Е-очередь для получения услуг

Минреинтеграции актуализировало перечень территорий оккупированных Россией и тех, где ведутся боевые действия

Министерство реинтеграции Украины обновило перечень территорий, на которых осуществляются военные действия или временная оккупация Россией. Изменения вносятся по согласованию с Министерством обороны и областными военными администрациями.

Война •   •  112239 просмотра
Минреинтеграции актуализировало перечень территорий оккупированных Россией и тех, где ведутся боевые действия

Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование

Исследование ученых показало, что европейские леса с разнообразными породами деревьев, особенно те, что имеют высокую плотность древостоя и медленно растут, например, дуб, являются более устойчивыми к ураганам. Эта устойчивость усиливается в экстремальных климатических условиях.

Экономика •   •  26004 просмотра
Леса с разнообразными видами деревьев более устойчивы к штормам - исследование

В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian

Участники переговоров в Конгрессе США достигли соглашения по пограничной политике, несмотря на попытки сорвать его со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Соглашение, которое существенно изменит иммиграционную политику США, предусматривает уступки со стороны демократов по иммиграции в обмен на поддержку республиканцев в вопросе военной помощи Украине и Израилю.

Политика •   •  119609 просмотра
В США достигли согласия в вопросе пограничной политики, из-за которой конгрессмены не могли начать согласование помощи для Украины - The Guardian

Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали

Ford отзывает около двух миллионов внедорожников Explorer, проданных с 2011 по 2019 год в США, из-за дефектных молдингов вокруг лобового стекла, которые могут представлять опасность для других водителей.

Новости Мира •   •  33073 просмотра
Ford отзывает почти 2 миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта декоративной детали

Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Пять стран-членов НАТО моделируют сценарий потенциальной российской военной агрессии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Союзников призывают усилить свою оборону и поддержать Украину.

Война •   •  119620 просмотра
Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет

Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.

Новости Мира •   •  26593 просмотра
Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет

Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении

Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.

Война •   •  114896 просмотра
Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении