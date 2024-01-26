Шарль Леклер продлил контракт с Ferrari

Команда Формулы-1 Феррари объявила о новом контракте монегасского пилота Шарля Леклерка, который выиграл пять из 100 гонок и 30 раз поднимался на подиум победителей.

Об этом передает УНН со ссылкой на портал Ferrari.

Детали

Шарль Леклер, который имеет контракт с итальянской командой до конца сезона, официально продлил контракт после 2024 года, на неопределенный пока что период, но отмечается, что это многолетнее соглашение.

Эта новость не стала неожиданностью. Продление контракта Шарля Леклера со Скудерией не нарушит шахматную доску Формулы-1, ведь монегаскский гонщик учится в Академии Ferrari с 2016 года - пишет издание L'Équipe.

26-летний Леклер дебютировал в Формуле-1 в 2018 году с Sauber после своего титула в Формуле-2 в 2017 году.

Затем он присоединился к Ferrari в 2019 году, с которой выиграл пять Гран-при, выиграл 23 поул-позиции и финишировал на подиуме 30 раз. В 2022 году он стал вице-чемпионом мира, оставив позади голландца Макса Ферстаппена (Red Bull).

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Мне приятно знать, что я буду носить цвета Ferrari в следующих сезонах - отреагировал Леклер, цитируемый в пресс-релизе.

Кататься за эту команду было моей мечтой с трех лет. Эта команда стала моей второй семьей с момента, когда я присоединился к академии в 2016 году. За последние пять лет мы многого достигли и боролись со всеми трудностями. и устал . Тем не менее, я верю, что лучшее еще впереди, и я не могу дождаться начала сезона, чтобы прогрессировать и быть конкурентоспособным в каждом Гран-при. Моей мечтой остается быть чемпионом мира с Ferrari - отметил спортсмен.

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