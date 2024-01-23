Джоэл Эмбиид вошел в историю НБА, набрав 70 очков за одну игру

Звезда НБА привел "Филадельфия Севенти Сиксерс" к победе над "Сан-Антонио Сперс" со счетом 133-123. Также Джоэл Эмбид стал девятым игроком в истории НБА, который набирает 70 очков за игру. Об этом передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Джоэл Эмбиид набрал рекордные для франшизы 70 очков и привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123 в понедельник вечером. 29-летний центровой ростом 2,13 м, родившийся в 1994 году в Яунде (Камерун), также установил рекорд в своей карьере, сделав 18 подборов. Он попал 24 из 41 бросков с игры, в том числе 1 из 2 трехочковых, и реализовал 21 из 23 штрафных бросков.

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Очевидно, что он может забивать многими способами, просто его размеры позволяют ему много двигаться вокруг корзины и выполнять много штрафных бросков сказал тренер "Филадельфии" Ник Нерс.

По его словам, бросок с игры - это часть мастерства Эмбиида.

То, как он двигается, его навыки, его размеры и такая мотивация, я думаю, может произойти что угодно - добавил Нерс.

Еще один интересный факт: это уже четвертый случай в истории НБА, когда два игрока в один день набрали не менее 60 очков в игре: Джоэл Эмбиид (70 очков) и Карл-Энтони Таунс (62 очка).

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Справка

Лишь Уилт Чемберлен, Дэвид Робинсон, Дэвид Томпсон, Элгин Бэйлор, Коби Брайант, Донован Митчелл, Девин Букер и Дэмиан Лиллард ранее набирали по крайней мере 70 очков в игре НБА. Рекорд принадлежит Чемберлену: 2 марта 1962 года легендарный центровой набрал 100 очков за "Филадельфию Уорриорз" (ныне "Голден Стейт Уорриорз") против "Нью-Йорк Никс".

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