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Джоэл Эмбиид вошел в историю НБА, набрав 70 очков за одну игру

Джоэл Эмбиид вошел в историю НБА, набрав 70 очков за одну игру

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 09:36  •  7261 просмотра

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Игрок НБА Джоэл Эмбиид привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123, войдя в историю как девятый игрок, набравший 70 очков за матч. Он также установил рекорд карьеры, сделав 18 подборов.

Звезда НБА привел "Филадельфия Севенти Сиксерс" к победе над "Сан-Антонио Сперс" со счетом 133-123. Также Джоэл Эмбид стал девятым игроком в истории НБА, который набирает 70 очков за игру. Об этом передает УНН со ссылкой на The Associated Press. 

Детали

Джоэл Эмбиид набрал рекордные для франшизы 70 очков и привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123 в понедельник вечером. 29-летний центровой ростом 2,13 м, родившийся в 1994 году в Яунде (Камерун), также установил рекорд в своей карьере, сделав 18 подборов. Он попал 24 из 41 бросков с игры, в том числе 1 из 2 трехочковых, и реализовал 21 из 23 штрафных бросков.

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Очевидно, что он может забивать многими способами, просто его размеры позволяют ему много двигаться вокруг корзины и выполнять много штрафных бросков

 сказал тренер "Филадельфии" Ник Нерс.

По его словам, бросок с игры - это часть мастерства Эмбиида.

То, как он двигается, его навыки, его размеры и такая мотивация, я думаю, может произойти что угодно

- добавил Нерс.

Еще один интересный факт: это уже четвертый случай в истории НБА, когда два игрока в один день набрали не менее 60 очков в игре: Джоэл Эмбиид (70 очков) и Карл-Энтони Таунс (62 очка).

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Справка

Лишь Уилт Чемберлен, Дэвид Робинсон, Дэвид Томпсон, Элгин Бэйлор, Коби Брайант, Донован Митчелл, Девин Букер и Дэмиан Лиллард ранее набирали по крайней мере 70 очков в игре НБА. Рекорд принадлежит Чемберлену: 2 марта 1962 года легендарный центровой набрал 100 очков за "Филадельфию Уорриорз" (ныне "Голден Стейт Уорриорз") против "Нью-Йорк Никс".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Спорт
Джоел Ембіід увійшов в історію НБА, набравши 70 очок за одну гру
Joel Embiid made NBA history by scoring 70 points in one game
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Джоэл Эмбиид вошел в историю НБА, набрав 70 очков за одну игру

Игрок НБА Джоэл Эмбиид привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123, войдя в историю как девятый игрок, набравший 70 очков за матч. Он также установил рекорд карьеры, сделав 18 подборов.

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