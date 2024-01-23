Джоел Ембіід увійшов в історію НБА, набравши 70 очок за одну гру
Київ • УНН
Гравець НБА Джоел Ембіід привів "Philadelphia 76ers" до перемоги над "San Antonio Spurs" з рахунком 133-123, увійшовши в історію як дев'ятий гравець, який набрав 70 очок за матч. Він також встановив рекорд кар'єри, зробивши 18 підбирань.
Зірка НБА привів "Філадельфія Севенті Сіксерс" до перемоги над "Сан-Антоніо Сперс" з рахунком 133-123. Також Джоел Ембід став дев'ятим гравцем в історії НБА, який набирає 70 очок за гру.
Про це передає УНН із посиланням на The Associated Press.
Деталі
Джоел Ембіід набрав рекордні для франшизи 70 очок і привів "Philadelphia 76ers" до перемоги над "San Antonio Spurs" з рахунком 133-123 у понеділок ввечері. 29-річний центровий зі зростом 2,13 м, який народився в 1994 році в Яунде (Камерун), також встановив рекорд у своїй кар'єрі, зробивши 18 підбирань. Він влучив 24 з 41 кидків з гри, в тому числі 1 з 2 триочкових, і реалізував 21 з 23 штрафних кидків.
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Очевидно, що він може забивати багатьма способами, просто його розміри дозволяють йому багато рухатися навколо кошика і виконувати багато штрафних кидків
За його словами, кидок з гри - це частина майстерності Ембііда.
Те, як він рухається, його навички, його розміри і така мотивація, я думаю, може статися будь-що
Ще один цікавий факт: це вже четвертий випадок в історії НБА, коли два гравці в один день набрали щонайменше 60 очок у грі: Джоел Ембіід (70 очок) та Карл-Ентоні Таунс (62 очка).
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Довідка
Лише Вілт Чемберлен, Девід Робінсон, Девід Томпсон, Елгін Бейлор, Кобі Брайант , Донован Мітчелл , Девін Букер і Деміан Ліллард раніше набирали принаймні 70 очок у грі НБА . Рекорд належить Чемберлену: 2 березня 1962 року легендарний центровий набрав 100 очок за "Філадельфію Ворріорз" (нині " Голден Стейт Ворріорз ") проти "Нью-Йорк Нікс".
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