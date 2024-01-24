Украинская теннисистка с несколькими рекордами вышла в полуфинал Australian Open

Одесская теннисистка Даяна Ястремская одержала историческую победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Об этом информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Так, в четвертьфинале украинка в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 выиграла у 50-й ракетки мира из Чехии Линды Носковой.

"Ястремская также стала первой украинкой в истории, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда на Australian Open. Гордимся нашими спортсменами", - пишет Кипер.