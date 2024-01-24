Українська тенісистка з кількома рекордами вийшла у півфінал Australian Open

Одеська тенісистка Даяна Ястремська здобула історичну перемогу у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Так, у чвертьфіналі українка у двох сетах з рахунком 6:3, 6:4 виграла у 50-ї ракетки світу з Чехії Лінди Носкової.

"Ястремська також стала першою українкою в історії, яка зіграє у півфіналі одиночного розряду на Australian Open. Пишаємося нашими спортсменами", - пише Кіпер.