Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году, где 5,3 млн евро предусматривается на восстановление Украины, а 4,3 млн - на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира, сообщили в МИД страны 2 апреля, пишет УНН.

Детали

"2 апреля 2024 года Кабинет министров одобрил информационный отчет и проект распоряжения об участии Латвии в восстановлении Украины в 2024 году. В этом году Латвия примет участие в восстановлении Украины на общую сумму 5 337 753 евро. Принятые документы также предусматривают уплату 4 млн 300 тыс. евро в качестве взноса в Европейский фонд мира в поддержку Вооруженных сил Украины", - сообщили в МИД Латвии

Как отмечается, в 2024 году Латвия сохранит свое внимание к Черниговской области по следующим направлениям: реконструкция объектов социальной инфраструктуры; оказание психологической поддержки женщинам; сектора цифровизации и передача опыта украинским специалистам по вопросам ЕС, пространственного планирования и тому подобное.

На такое решение отреагировала заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Латвия с Украиной! Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. А именно: 5,3 млн евро на восстановление Украины; 4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира - написала Кондратюк в X.

Чиновница отметила, что Латвия занимается восстановлением Черниговской области.

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