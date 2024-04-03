Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
latviyaЛатвия
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  72573 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  97547 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  126600 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  127666 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123560 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114161 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  77837 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100149 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  120006 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118064 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Новости по теме
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

  •  11434 просмотра
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

  •  9392 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

  •  13743 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

  •  12542 просмотра
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

  •  12118 просмотра
"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

  •  13487 просмотра
Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

  •  17279 просмотра
Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

  •  14620 просмотра
В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

  •  13349 просмотра
На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

  •  14163 просмотра

Популярные

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

  •  109298 просмотра
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

  •  113939 просмотра
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

  •  111943 просмотра
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

  •  106574 просмотра
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

  •  105244 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  177293 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  184209 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  220119 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  491376 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  461881 просмотра

Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Латвия утвердила пакет помощи Украине в 2024 году, включая 5,3 млн евро на восстановление и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.

Война •   •  11434 просмотра
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.

Криминал и ЧП •   •  9392 просмотра
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Представитель украинской военной разведки отрицает использование оружия иностранного производства во время недавних ударов беспилотников по российскому предприятию в Татарстане, где собирают дроны-камикадзе "Шахеды".

Война •   •  13743 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

В результате российского авиаудара в Сумской области один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок.

Общество •   •  12542 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

российские обстрелы повредили 34 гражданских объекта, в том числе 19 жилых домов, в 7 населенных пунктах Донецкой области, ранены 3 мирных жителей.

Война •   •  12118 просмотра
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Украина не видит альтернативы ударам по российской военной инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы существенно уменьшить российский потенциал агрессии, поскольку санкции и бизнес-интересы все еще позволяют россии финансировать войну.

Война •   •  13487 просмотра
"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

россия никогда не захватит Киев, поскольку есть невероятное сопротивление Украины и поддержка со стороны США, Франции и других стран. Об этом в интервью французскому медиахолдингу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Война •   •  17279 просмотра
Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни по меньшей мере 7 человек, 711 получили ранения и нанесло серьезные разрушения в округе Хуалянь, а 127 подземных толчков обрушились на остров.

Новости Мира •   •  14620 просмотра
Количество жертв землетрясения на Тайване возросло до 7, сотни раненых

В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

В швейцарских Альпах разбился вертолет, перевозивший туристов и гида, в результате чего 3 человека погибли и 3 получили ранения.

Новости Мира •   •  13349 просмотра
В швейцарских Альпах разбился вертолет с туристами: есть погибшие

На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"

Российские войска пытались атаковать большим количеством небольших штурмовых групп на левом берегу Днепра в Херсонской области, но все такие попытки были отбиты украинскими силами.

Война •   •  14163 просмотра
На левобережье Херсонской области враг изменил тактику и пошел на штурм более мелкими группами, все попытки отбиты - ОК "Юг"