Курс валют на 4 июня: доллар незначительно упал

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Сразу после заявления НАБУ о раскрытии схемы хищения государственных земель, в которой фигурирует министр агрополитики, заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил о выходе Польши из переговоров с Украиной. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.