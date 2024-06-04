Курс валют на 4 июня: доллар незначительно упал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  7559 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  23642 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  112506 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  115927 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  152395 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  108115 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
3 июня 2024, 06:00  •  108502 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110998 просмотра

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172627 просмотра

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Курс валют на 4 июня: доллар незначительно упал

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,4813 грн/долл. , что укрепило гривну на 5 коп.

Экономика •   •  301 просмотра
Курс валют на 4 июня: доллар незначительно упал

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе был слышен взрыв на фоне объявления воздушной тревоги, и мэр предупредил о потенциальной угрозе баллистических ракет после того, как за ночь силы ПВО Украины уничтожили две ракеты "Искандер" и два беспилотника.

Война •   •  1366 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Началась новая волна блокировки налоговых накладных. Спровоцировать ее мог назначенный правительством аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки накладных.

Экономика •   •  7232 просмотра
Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Цены на нефть упали до 4-месячного минимума

Цены на нефть упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, около 78 долларов за баррель за нефть марки Brent и 74 долларов за нефть марки WTI, на фоне опасений по поводу решения ОПЕК+ потенциально увеличить предложение позже в этом году, несмотря на медленный рост спроса.

Экономика •   •  1676 просмотра
Цены на нефть упали до 4-месячного минимума

В Донецкой области россияне убили двоих и ранили 2 человек, 11 раз ударили по населенным пунктам

За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области и еще 2 ранили, 11 раз обстреляв населенные пункты области, нанеся значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре.

Война •   •  2103 просмотра
В Донецкой области россияне убили двоих и ранили 2 человек, 11 раз ударили по населенным пунктам

США не видят, каким образом Китай может сыграть положительную роль в решении войны - спикер Госдепа

Соединенные Штаты не видят, как Китай может сыграть положительную роль в урегулировании войны на Украине, поскольку Китай помогает россии восстанавливать свою военно-промышленную базу.

Война •   •  3605 просмотра
США не видят, каким образом Китай может сыграть положительную роль в решении войны - спикер Госдепа

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Сразу после заявления НАБУ о раскрытии схемы хищения государственных земель, в которой фигурирует министр агрополитики, заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил о выходе Польши из переговоров с Украиной. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.

политика •   •  22695 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший

Один человек был ранен в Купянске Харьковской области в результате обстрела со стороны России утром 4 июня.

Война •   •  6282 просмотра
Враг утром обстрелял Купянск на Харьковщине: есть пострадавший

По Украине ожидается до 33° тепла и грозы, местами град и шквалы - синоптики

4 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха составит от 12-17°C ночью до 22-33°C днем.

Общество •   •  5301 просмотра
По Украине ожидается до 33° тепла и грозы, местами град и шквалы - синоптики

Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается

Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

Новости Мира •   •  5037 просмотра
Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается