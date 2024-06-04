Курс валют на 4 червня: долар незначно впав
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,4813 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 коп.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,4813 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,89 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,10 грн, а продати за 40,50 у банках. Євро можна купити за 44,70 грн, а продати за 43,95 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,90-41,05 грн, а євро - за 44,50-44,70 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,43-40,45 грн/дол. для долара та 44,87-44,88 грн/євро для євро.
Гривня продовжує падіння: НБУ вчергове підвищив курс долара до історичного максимуму 31.05.24, 16:35 • 20155 переглядiв