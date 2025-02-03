Курс валют на 3 февраля: доллар продолжает падать в цене
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,72 грн/долл, что укрепило гривну на 10 копеек. Евро установлен на уровне 43,32 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,65-41,69 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,7263 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,72 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,32 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30 утра:
- Доллар можно купить за 42,15 грн, а продать за 41,60 грн в банках;
- Евро можно купить за 43,85 грн, а продать за 43,30 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,90-41,90 грн, а евро - по 43,72 - 43,90 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 41,65 - 41,69 грн/долл. для доллара и 43,19-43,23 грн/евро для евро.
Напомним
Украина получила от США оружия на сумму более 75 млрд долл, а не на 177 млрд долл