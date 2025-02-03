Курс валют на 3 февраля: доллар продолжает падать в цене

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США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
02:57 • 52573 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 119944 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 128518 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 160049 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 203132 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 170632 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 153068 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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31 января, 12:45 • 136631 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 122816 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 115125 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,72 грн/долл, что укрепило гривну на 10 копеек. Евро установлен на уровне 43,32 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,65-41,69 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,7263 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,72 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,32 грн/евро.   

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30 утра: 

  • Доллар можно купить за 42,15 грн, а продать за 41,60 грн в банках;
  • Евро можно купить за 43,85 грн, а продать за 43,30 грн в банках;
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,90-41,90 грн, а евро - по 43,72 - 43,90 грн.

 На межбанке курсы составляют соответственно 41,65 - 41,69 грн/долл. для доллара и 43,19-43,23 грн/евро для евро.

Напомним 

Украина получила от США оружия на сумму более 75 млрд долл, а не на 177 млрд долл  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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