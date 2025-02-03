Курс валют на 3 лютого: долар продовжує падати в ціні

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,7263 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,72 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,32 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30 ранку:

Долар можна купити за 42,15 грн, а продати за 41,60 грн у банках;

Євро можна купити за 43,85 грн, а продати за 43,30 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,90−41,90 грн, а євро — за 43,72 − 43,90 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,65 - 41,69 грн/дол. для долара та 43,19−43,23 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Україна отримала від США зброї на суму понад 75 млрд дол, а не на 177 млрд дол.