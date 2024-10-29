Курс валют на 29 октября: доллар и евро растут в цене
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс на уровне 41,3292 грн/долл и 44,69 грн/евро. На межбанке доллар торгуется по 41,4-41,42 грн, а в обменниках - по 41,55-41,65 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3292 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,69 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 45,14 грн, а продать за 44,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,55-41,65 грн, а евро - по 45,10-45,25 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,4-41,42 грн/долл. для доллара и 44,81-44,82 грн/евро для евро.
Напомним
Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал вынесение проекта бюджета на 2025 год с депутатскими предложениями на первое чтение. За такое решение проголосовали 25 членов комитета.