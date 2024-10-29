Курс валют на 29 жовтня: долар та євро ростуть у ціні
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,3292 грн/дол та 44,69 грн/євро. На міжбанку долар торгується по 41,4-41,42 грн, а в обмінниках - по 41,55-41,65 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3292 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,32 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,69 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,20 у банках. Євро можна купити за 45,14 грн, а продати за 44,60 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,55-41,65 грн, а євро - за 45,10-45,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,4-41,42 грн/дол. для долара та 44,81-44,82 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Комітет ВР з питань бюджету підтримав винесення проєкту бюджету на 2025 рік із депутатськими пропозиціями на перше читання. За таке рішення проголосували 25 членів комітету.