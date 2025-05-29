Курс валют на 29 мая: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5903 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,07 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,09 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,30 грн, евро по 47,52-46,85 грн, злотый по 11,40-10,90 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,09-47,29 грн, злотый по 11,01-11,12 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,53-41,57 грн/долл. и 46,96-46,99 грн/евро.

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