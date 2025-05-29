Курс валют на 29 травня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5903 грн/дол., що зміцнило гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,59 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,07 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,09 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,80-41,30 грн, євро за 47,52-46,85 грн, злотий за 11,40-10,90 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 47,09-47,29 грн, злотий за 11,01-11,12 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,53-41,57 грн/дол. та 46,96-46,99 грн/євро.

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