Мінекономіки: головна проблема економіки - різке падіння експорту через фізичне знищення виробництва

Найбільшим викликом для української економіки є скорочення експорту як у грошовому, так і в фізичному вираженні.

Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка під час конференції "Експорт в умовах війни: виклики та можливості", передає кореспондент УНН.

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Головна проблема в експорті в нашій економіці, очевидно, це зменшення взагалі обсягів експорту номінально: і в грошах, і в тоннах. І тут треба розуміти, що головне падіння - це металургія. Ми втратили 3/4 нашої металургії -зазначив Качка.

За його словами, саме металургійна та аграрна галузі були ключовими гравцями на експортних ринках, тому їх ослаблення має системний вплив на всю економіку.

Особливо критичною є ситуація в промисловості, де виробництво було знищене не через ринкові провали чи неправильну стратегію, а внаслідок прямого фізичного руйнування підприємств під час війни.

Скорочення виробництва і падіння експорту - це є наш головний чинник. Довкола якого в нас крутиться все. Плюс, який ілюструє те, що сталося, бо це фізичне знищення підприємств. Це не невдала бізнес-стратегія - просто фізичне знищення підприємств. Це теж такі чинники, які навряд чи є в якійсь експортній стратегії інших країн - додав Качка.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 3,3% з 3,5%, прогноз на 2026 рік не зміниться на рівні 5% за умови припинення вогню.