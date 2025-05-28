Минэкономики: главная проблема экономики - резкое падение экспорта из-за физического уничтожения производства

Самой большой проблемой для украинской экономики является сокращение экспорта как в денежном, так и в физическом выражении.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка во время конференции "Экспорт в условиях войны: вызовы и возможности", передает корреспондент УНН.

Главная проблема в экспорте в нашей экономике, очевидно, это уменьшение вообще объемов экспорта номинально: и в деньгах, и в тоннах. И здесь надо понимать, что главное падение - это металлургия. Мы потеряли 3/4 нашей металлургии

По его словам, именно металлургическая и аграрная отрасли были ключевыми игроками на экспортных рынках, поэтому их ослабление оказывает системное влияние на всю экономику.

Особенно критической является ситуация в промышленности, где производство было уничтожено не из-за рыночных провалов или неправильной стратегии, а в результате прямого физического разрушения предприятий во время войны.

Сокращение производства и падение экспорта - это наш главный фактор. Вокруг которого у нас крутится все. Плюс, который иллюстрирует то, что произошло, потому что это физическое уничтожение предприятий. Это не неудачная бизнес-стратегия - просто физическое уничтожение предприятий. Это тоже такие факторы, которые вряд ли есть в какой-то экспортной стратегии других стран