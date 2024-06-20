Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5381 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,57 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,50 в банках.

- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,50 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,85 — 40,91 грн, а евро−по 44,08-44,20 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,51-40,54 грн/долл. для доллара и 43,53-43,55 грн/евро для евро.

Напомним

В Украине номинальные доходы населения растут довольно быстро и даже реальные доходы учитывая невысокую инфляцию.