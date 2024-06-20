Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,5381 грн/доллар, укрепив гривну на 1 копейку.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5381 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,57 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 40,95 грн, а продать за 40,50 в банках.
- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,50 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,85 — 40,91 грн, а евро−по 44,08-44,20 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 40,51-40,54 грн/долл. для доллара и 43,53-43,55 грн/евро для евро.
Напомним
В Украине номинальные доходы населения растут довольно быстро и даже реальные доходы учитывая невысокую инфляцию.