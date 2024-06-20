Курс валют на 20 червня: гривня продовжує зміцнюватись
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5381 грн/долар, зміцнивши гривню на 1 копійку.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,5381 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,57 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,95 грн, а продати за 40,50 у банках.
- Євро можна купити за 44,20 грн, а продати за 43,50 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,85−40,91 грн, а євро — за 44,08−44,20 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,51−40,54 грн/дол. для долара та 43,53−43,55 грн/євро для євро.
Нагадаємо
В Україні номінальні доходи населення зростають досить швидко й навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію.