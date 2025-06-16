Курс валют на 16 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4466 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,69 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,15 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

в банках доллар торгуется по курсу 41,68-41,15 грн, евро по 48,25-47,60 грн, злотый по 11,60-10,70 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 48,05-48,25 грн, злотый по 11,15-11,25 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,46-41,50 грн/долл. и 47,79-47,82 грн/евро.

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