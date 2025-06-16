Курс валют на 16 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4466 грн/дол., що зміцнило гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,44 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,69 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,15 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

у банках долар торгується за курсом 41,68-41,15 грн, євро за 48,25-47,60 грн, злотий за 11,60-10,70 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 48,05-48,25 грн, злотий за 11,15-11,25 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,46-41,50 грн/дол. та 47,79-47,82 грн/євро.

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