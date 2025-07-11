Курс валют на 11 июля: доллар укрепил свои позиции

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,82 грн/долл., что девальвировало гривну на 0,05 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,97 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

доллар можно купить за 41,52 грн, а продать за 42,02 грн в банках;

евро можно купить за 48,80 грн, а продать за 49,40 грн в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,62−41,70 грн, а евро — за 49,05 − 49,25 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,81 - 41,84 грн/долл. для доллара и 48,90−48,92 грн/евро для евро.

Дополнение

Исследование Info Sapiens выявило, что 63% украинцев осведомлены в теме валют, но менее 50% разбираются в банковских услугах, налогах и кредитах. Лишь 31% могут пересчитать месячную ставку по кредиту в годовую.