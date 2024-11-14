Купянск полностью под контролем Сил обороны, Ильинка также под украинским контролем - СтратКом ВСУ

Информация об оккупации населенного пункта Ильинка Донецкой области и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск в Харьковской области не соответствует действительности, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций (СтратКом) Генштаба ВСУ в четверг, пишет УНН.

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"Информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности", - отметили в СтратКоме ВСУ в Telegram.

В СтратКоме ВСУ напомнили, что, как сообщалось Генеральным штабом ВС Украины, вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции. Просим внимательно проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам", - подчеркнули в СтратКоме ВСУ.

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