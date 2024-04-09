Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

По представлению Минкульта бронирование от мобилизации в ряды Сил обороны Украины получило менее 2 тысяч человек. Все они критически важны для своих предприятий. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и информационной политики Украины по бронированию работников предприятий, учреждений и организаций в сфере культуры и медиа, передает УНН.

Детали

В Минкульте объяснили, что порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения был утвержден постановлением еще зимой прошлого года.

Тогда же был определен Порядок и критерии отнесения предприятий, учреждений, организаций к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

МКИП бронирует работников всех учреждений, которые формируют систему культуры и медиа. Это в том числе артисты театров, филармоний и цирков также. Это очень незначительное количество людей. Однако пребывание этих людей на своих должностях позволяет сохранить сферу от упадка. На сегодня по представлению МКИП статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков - заявили в Минкульте.

В министерстве признали, что учреждения культуры называть, что не совсем правильно называть критически важными для функционирования экономики предприятиями. Говорят, целесообразнее говорить "критически важные для нашей жизни, духовной устойчивости и сопротивления".

Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

В МКИП подчеркнули, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа - это неуважение к людям, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения.

Относительно бронирования работников медиа. Во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь - украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована - говорится в заявлении Министерства культуры и информационной политики Украины

Отмечается, что комиссия МКИП приняла решение об определении критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в информационной сфере предприятий, организаций, учреждений.

В частности, таковыми признали ряд украинских и зарубежных СМИ: "Телерадиокомпания "НБМ" (5 канал), представительство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle/Дойче Велле (DW) в Украине, представительство "Британская телерадиовещательная корпорация (Би-Би-Си).

Люди критически важны культуре. Культура и медиа критически важны государству. Ответственная власть должна не только об этом говорить, но и своими взвешенными и профессиональными решениями обеспечивать нашу устойчивость и на фронте, и в тылу - заявили в Минкульте.

Контекст

Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период некоторым государственным циркам. В частности, такой статус получили: "Передвижной цирк Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и др.

Также Минкульт подтвердил статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам телемарафона "Единые новости".

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.