Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  30907 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  36982 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  39634 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137385 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129165 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165902 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130448 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206484 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  475443 просмотра

Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

По представлению Минкульта от мобилизации забронировали менее двух тысяч специалистов, которые критически важны для работы предприятий. В МКИП отмечают, что культура и медиа критически важны государству в условиях войны.

Культура •   •  4763 просмотра
Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека постановил, что россия нарушила многочисленные права человека в Грузии после конфликта 2008 года, включая право на жизнь, запрет бесчеловечного обращения, право на свободу, уважение частной жизни, права собственности, право на образование и свободу передвижения.

Новости Мира •   •  5105 просмотра
Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

Starfield стала единственной однопользовательской игрой, вошедшей в десятку лучших игр по количеству среднемесячных активных пользователей (MAU) в 2023 году на PlayStation, Xbox и PC.

Общество •   •  5959 просмотра
Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

В центре москвы внедорожник росгвардии попал в ДТП и сбил женщину

Внедорожник российской гвардии врезался в столб на тротуаре в москве, а также сбил 50-летнюю женщину.

Криминал и ЧП •   •  6229 просмотра
В центре москвы внедорожник росгвардии попал в ДТП и сбил женщину

Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

российские оккупационные войска нанесли массированный авиаудар по Семеновке Черниговской области, в результате которого погибла одна гражданская женщина, еще один мужчина получил ранения, а также было повреждено около 10 объектов гражданской инфраструктуры.

Общество •   •  8694 просмотра
Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Возрастное ограничение, которое не позволяет женщинам старше 40 лет участвовать в государственной программе лечения бесплодия в Украине, может быть пересмотрено в будущем, исходя из спроса и медицинских потребностей.

Общество •   •  30907 просмотра
Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Украинские защитники уничтожили 6 российских ЗРК, среди которых системы Бук и Тунгуска - видео

По данным Службы безопасности Украины, за прошедшую неделю украинские защитники уничтожили 6 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе "Бук" и "Тунгуска".

Война •   •  9647 просмотра
Украинские защитники уничтожили 6 российских ЗРК, среди которых системы Бук и Тунгуска - видео

Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Президент Зеленский посетил Харьковскую область, где посетил презентацию экономической платформы "Сделано в Украине", встретился с местным бизнесом и обсудил решение по усилению противовоздушной обороны и поддержке региональной экономики во время войны.

Экономика •   •  11751 просмотра
Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий

Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала три бронзовые медали в весовой категории 87 кг на чемпионате мира в Пхукете, Таиланд.

спорт •   •  9055 просмотра
Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

россияне из оккупированного Крыма ударили по Одесской области "Искандером"

российские войска выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области из оккупированного Крыма. Нари специалисты устанавливают последствия российского обстрела.

Война •   •  10752 просмотра
россияне из оккупированного Крыма ударили по Одесской области "Искандером"