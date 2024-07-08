Руководство страны предложит государственное здание, учреждение, которые смогут полностью принять всех детей из больницы "Охматдет", по которым сегодня ударили россияне.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба журналистам с места события, передает УНН.

Детали

Прямо сейчас у меня был разговор с руководством страны. Я думаю, что сегодня в течение дня будет предложено государственное здание, учреждение, которое сможет полностью принять всех детей и будет дополнительным корпусом "Охматдета". Сейчас такое решение прорабатывается. Я уверен, что до конца дня мы сможем об этом сказать - сказал Кулеба.

Он добавил, что обращение к партнерам Украины может быть только одно: "есть страна-террорист россия, которая сегодня атаковала детскую больницу в центре города Киева.

Конечно, нам нужна ПВО, дополнительное усиление наших ВСУ, но в целом нам нужно остановить эту страну-террористку".

Напомним,

В результате массированного ракетного удара россии по Киеву погибло уже по меньшей мере 15 человек.