Киев • УНН
Руководство Украины предложит государственное здание для полного размещения всех детей из детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая подверглась нападению со стороны России.
Руководство страны предложит государственное здание, учреждение, которые смогут полностью принять всех детей из больницы "Охматдет", по которым сегодня ударили россияне.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба журналистам с места события, передает УНН.
Детали
Прямо сейчас у меня был разговор с руководством страны. Я думаю, что сегодня в течение дня будет предложено государственное здание, учреждение, которое сможет полностью принять всех детей и будет дополнительным корпусом "Охматдета". Сейчас такое решение прорабатывается. Я уверен, что до конца дня мы сможем об этом сказать
Он добавил, что обращение к партнерам Украины может быть только одно: "есть страна-террорист россия, которая сегодня атаковала детскую больницу в центре города Киева.
Конечно, нам нужна ПВО, дополнительное усиление наших ВСУ, но в целом нам нужно остановить эту страну-террористку".
Напомним,
В результате массированного ракетного удара россии по Киеву погибло уже по меньшей мере 15 человек.