Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, и передал срочность предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем ПВО, передает УНН.

Приятно встретиться с Хосе Мануэлем Альбаресом. Я благодарен Хосе Мануэлю лично и Испании как нашему надежному партнеру за их надежную поддержку. Я передал срочность предоставления Украине дополнительных "Патриотов" и других систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты - написал Кулеба в Х.

Кулеба сообщил, что они обсудили важность совместных усилий для укрепления обороны Украины для обеспечения мира в Европе.

Дополнение

Сегодня, 3 апреля Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО, где уже начал двусторонние встречи.

Сообщалось, что Кулеба 3-4 апреля посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, и примет участие в министерском заседании Совета Украина - НАТО.