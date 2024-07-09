Вчерашний ракетный удар по Украине связан с соглашением по безопасности, которое подписал Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск, а также с проведением саммита НАТО в Вашингтоше. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

Я не сомневаюсь, что ракетный удар по Украине вчера связан с мощным соглашением по безопасности, которое подписал президент Украины и премьер-министр Польши, которое имеет действительно революционные положения для укрепления украинской обороноспособности и с саммитом НАТО. Это все намеренная демонстрация силы, безжалостности и преступности своей природы со стороны российской федерации. Поэтому на этот удар россии нужно предоставить комплексный, мощный ответ. Мощный оборонно-дипломатический удар и решения, которые приняты в Польше - это первый шаг, решения, которые будут приняты на саммите НАТО - это второй шаг. Они будут касаться реальных практических вещей, какое оружие получит Украина, какие средства ПВО получит Украина - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина еще будет работать над важным решением, которое не зависит от НАТО, но зависит от США.

"Это разрешение использовать дальнобойное оружие по военным аэродромам рф. То есть, на территории рф. Нам нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые приобщены к бомбардировкам Украины и ракетным обстрелам Украины. Месть должна быть хладнокровной, но она должна состояться", - добавил Кулеба.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой визит в Вашингтон и саммит НАТО, отметив, что борется за предоставление Украине большего количества систем противовоздушной обороны, самолетов F-16, дополнительных гарантий безопасности, оружия, финансов и политической поддержки.