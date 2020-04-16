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Кулеба: Без партнеров соглашения с Ираном по делу о сбивании самолета МАУ не будет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина будет действовать скоординировано с партнерами в деле о сбивании самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Так руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщение, что Украина может обсуждать с Ираном меморандум о выплате компенсаций и предоставлении доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков.

“Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании — всех стран, чьи граждане погибли 8 января. Только вчера мы все впятером снова разговаривали на телефонной конференции, координировали наши дальнейшие шаги. Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права ... Никому даже в голову не может прийти, чтобы поменять этих людей или действовать нескоординировано с другими партнерами”, — отметил Кулеба.

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По словам министра, его новый заместитель Евгений Енин “будет координировать работу МИД по этому делу”.

Дмитрий Кулеба добавил, что пандемия COVID-19 в настоящее время затрудняет работу. “Но ... существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет ... Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач”, — добавил министр иностранных дел.

16 апреля исполняется 100 дней со дня авиакатастрофы украинского самолета в Иране, что унесла жизни 176 граждан разных стран. Министры иностранных дел этих стран выступили с совместным заявлением. Накануне ряд СМИ, в частности “Радио Свобода”, сообщили о том, что Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании по делу о сбивании украинского самолета над Тегераном.

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Ранее Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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