Стало відомо, чим займатиметься ексзаступник Луценка у МЗС

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Колишній заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, призначений сьогодні заступником міністра закордонних справ, працюватиме за напрямками щодо міжнародних судових процесів України проти держави-агресора РФ, а також щодо розслідування збиття Іраном літака МАУ. Про це Єнін написав у себе в Facebook, передає УНН.

“Докладатиму максимум зусиль на довіреній мені ділянці відповідальності для того, щоб, по-перше, посилити позиції України в міжнародних судових процесах проти держави-агресора”, — написав Єнін.

Він висловив сподівання, що, маючи як прокурорську, так і дипломатичну експертизу, зможе посилити та більш ефективно скоординувати роботу з представництва інтересів України у міжнародних судових процесах.

Колишній заступник очільника ГПУ нагадав, що на колишній посаді був частиною міжвідомчої команди, що узгоджувала з державами-учасниками спільної слідчої групи по МН17 формат притягнення винних до кримінальної відповідальності, а потім вела переговори з Урядом Нідерландів щодо підписання відповідних міждержавних угод.

Також Єнін повідомив, що другий напрям його роботи в МЗС — організація системної роботи з міжнародними партнерами з метою забезпечення прозорого та об’єктивного розслідування збиття українського літака в Ірані.

“Сім’ї загиблих мають право знати правду про цю трагедію, а також отримати належні компенсації”, — підкреслив новопризначений заступник міністра.

Третій напрям роботи — захист прав та інтересів громадян України за кордоном.

“Останні події навколо пандемії Covid 19 стали стрес-тестом для нашої консульської служби. Ми будемо посилювати слабкі сторони та стимулювати розвиток переваг. У 21 сторіччі більшість послуг, у т.ч. консульських, має надаватися онлайн. Створення і запуск системи „Електронний консул“ буде в числі моїх пріоритетів”, — додав він.

Ще один м завданням Єнін назвав посилення на Американському напрямку Стратегічне співробітництво з максимально прикладним характером у всіх сферах — військовій та відсічі гібридної агресії, торговельно-економічній та енергетичній. Це саме стосується і наших канадійських друзів.

“П’яте — на Азійському напрямку поточний рівень співпраці в новій реальності потребує глибокого переосмислення. Україні є що запропонувати цьому регіону, і ще більше, чому повчитися в Азії. Економізація двосторонніх відносин має лягти в основу КРІ кожного Посла, консула та дипломата, зокрема і в цьому регіоні”, — написав він.

Зазначимо, раніше напрямком щодо міжнародних судових процесів України проти Росії курувала заступниця міністра Олена Зеркаль.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв проект розпорядження про призначення колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна заступником міністра закордонних справ України.

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