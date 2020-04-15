Стало известно, чем будет заниматься экс-заместитель Луценко в МИД

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, назначенный сегодня заместителем министра иностранных дел, будет работать по направлениям по международным судебным процессам Украины против государства-агрессора РФ, а также по расследованию сбивания Ираном самолета МАУ. Об этом Енин написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Буду прилагать максимум усилий во вверенной мне области ответственности для того, чтобы, во-первых, усилить позиции Украины в международных судебных процессах против государства-агрессора", - написал Енин.

Он выразил надежду, что, имея как прокурорскую, так и дипломатическую экспертизу, сможет усилить и более эффективно скоординировать работу по представлению интересов Украины в международных судебных процессах.

Бывший заместитель главы ГПУ напомнил, что в прежней должности был частью межведомственной команды, которая согласовывала с государствами-участниками совместной следственной группы по МН17 формат привлечения виновных к уголовной ответственности, а затем вела переговоры с Правительством Нидерландов о подписании соответствующих межгосударственных соглашений.

Также Енин сообщил, что второе направление его работы в МИД - организация системной работы с международными партнерами с целью обеспечения прозрачного и объективного расследования сбивания украинского самолета в Иране.

"Семьи погибших имеют право знать правду об этой трагедии, а также получить соответствующие компенсации", - подчеркнул новый замминистра.

Третье направление работы - защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.

"Последние события вокруг пандемии Covid 19 стали стресс-тестом для нашей консульской службы. Мы будем усиливать слабые стороны и стимулировать развитие преимуществ. В 21 веке большинство услуг, в т.ч. консульских, должно предоставляться онлайн. Создание и запуск системы "Электронный консул" будет в числе моих приоритетов", - добавил он.

Еще одной задачей Енин назвал усиление на Американском направлении Стратегического сотрудничества с максимально прикладным характером во всех сферах - военной и отпора гибридной агрессии, торгово-экономической и энергетической. Это касается и наших канадских друзей.

"Пятое - на Азиатском направлении текущий уровень сотрудничества в новой реальности требует глубокого переосмысления. Украине есть что предложить этому региону, и еще больше, чему поучиться у Азии. Экономизация двусторонних отношений должна лечь в основу КРІ каждого посла, консула и дипломата, в том числе и в этом регионе", - написал он.

Отметим, ранее направление по международным судебным процессам Украины против России курировала заместитель министра Елена Зеркаль.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект распоряжения о назначении бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем министра иностранных дел Украины.

Украинские Национальные Новости

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