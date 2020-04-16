Кулеба: Без партнерів угоди з Іраном у справі про збиття літака МАУ не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна діятиме скоординовано з партнерами у справі про збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
Так керівник зовнішньополітичного відомства прокоментував повідомлення, що Україна може обговорювати з Іраном меморандум щодо виплати компенсацій та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів.
“Наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії — всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня. Лише вчора ми всі вп’ятьох знову розмовляли на телефонній конференції, координували наші подальші кроки. Мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права... Нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами”, — наголосив Кулеба.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меморандум “про порозуміння” у справі збитого літака МАУ: у МЗС надали роз’яснення
За словами міністра, його новий заступник Євген Єнін “координуватиме роботу МЗС щодо цієї справи”.
Дмитро Кулеба додав, що пандемія COVID-19 нині ускладнює роботу. “Але... суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає... Десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань”, — додав міністр закордонних справ.
16 квітня минає 100 днів з дня авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка забрала життя 176 громадян різних країн. Міністри закордонних справ цих країн виступили зі спільною заявою. Напередодні низка ЗМІ, зокрема “Радіо Свобода”, повідомили про те, що Іран підштовхує Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Член парламенту Ірану назвав збиття літака МАУ “гарною роботою”: Україна вимагає пояснень
Раніше Канада відклала аналіз самописців збитого в Ірані українського Boeing через коронавірус.
Літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.