КСУ возобновил социальные гарантии чернобыльцам

“Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) подпунктов 2-7, 12 и 14 пункта 4 раздела I Закона Украины ”О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины“ от 28 декабря 2014 року № 76-III (далее — Закон № 76)”, — говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый — четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I Закона № 76, часть третья статьи 22, часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” от 28 февраля 1991 года № 796-ХII с изменениями (далее — Закон № 796), статья 53 (кроме ее названия), статья 60 Закона № 796 в редакции Закона № 76 противоречат статьям 3, 16 Конституции Украины.

Субъект права на конституционное представление отмечает, что Законом № 76 было сужено содержание и объем существующих прав и свобод граждан путем ограничения или отмены предоставленных государством социальных прав в виде льгот, компенсаций, установленных Законом № 796.

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Таким образом, было установлено, что льготы, предусмотренные пунктом 1 части первой и частью второй настоящей статьи в части льгот, предусмотренных пунктами 1, 2, 11 статьи 20, пунктом 14 части первой настоящей статьи, предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, имеющим одновременно право на другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Украины, льготы и компенсации предоставлялись по выбору.

Конституционный Суд Украины, исходя из содержания статьи 16 Основного Закона Украины, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы — катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофонда Украинского народа обуславливает предоставление особого статуса гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Итак, по мнению Суда, выполнение государством обязанностей по сохранению генофонда Украинского народа требует, в частности, надлежащего объема государственных расходов, в частности, в сфере здравоохранения, социального обеспечения и их эффективного использования. Льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, а поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной их замены свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга.

В Решении КСУ также отмечается, что льготы, компенсации и гарантии, установленные в Законе № 796, является особой формой возмещения ущерба таким лицам за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, ограничения в реализации своих способностей и возможностей обеспечить себе достойный жизненный уровень. Кроме того, Конституционный Суд Украины отметил, что уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должно быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должно зависеть от имущественного положения их семей.

Таким образом, Конституционный Суд Украины считает, что предусмотренные оспариваемыми положениями изменения в Закон № 796, касающихся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, привели к сужению прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижение уровня их социального обеспечения и фактически является отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.

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Итак, Закон № 76 в части отмены или ограничения льгот, компенсаций и гарантий, установленных Законом № 796, по социальной защите лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, противоречит положению части второй статьи 3 Конституции Украины, согласно которому государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

На основании изложенного Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый — четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I Закона № 76, часть третья статьи 22, часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 Закона № 796, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 Закона № 796 в редакции Закона № 76 не соответствуют Конституции Украины (являются неконституционными).

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения.

Конституционный Суд Украины также установил, что со дня принятия Конституционным Судом Украины этого Решения применению подлежат статьи 53 и 60 Закона № 796 в редакции до внесения изменений Законом № 76.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что обжалованию не подлежит.

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