Кремль: РФ стремится к обмену "всех на всех" задержанных с Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле “всех на всех”, работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“В России были бы рады осуществить обмен „всех на всех“, это должно быть окончательной целью”, — сказал он. “Все это зависит от готовности двух сторон (Москвы и Киева), — добавил Песков. — Определенная работа в этом контексте продолжается”.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко 3 октября анонсировал “масштабный обмен” удерживаемыми лицами уже на следующей неделе. Никаких подробностей обмена министр не привел.
7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле “35 на 35”.
Как отмечал УНН, дата саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) будет зависеть от графиков лидеров четырех стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.