Кремль: РФ прагне до обміну "всіх на всіх" затриманих з Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Росія зацікавлена в обміні затриманими з Україною за формулою “всіх на всіх”, робота в цьому напрямку триває. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“У Росії були б раді здійснити обмін „всіх на всіх“, це повинно бути кінцевою метою”, — сказав він. “Все це залежить від готовності обох сторін (Москви і Києва), — додав Пєсков. — Певна робота в цьому контексті триває”.
Глава МЗС України Вадим Пристайко 3 жовтня анонсував “масштабний обмін” утримуваними особами вже на наступному тижні. Ніяких подробиць обміну міністр не навів.
7 вересня цього року Росія і Україна зробили взаємне звільнення і повернення на батьківщину груп громадян, які раніше були або заарештовані, або засуджені на території двох країн. Обмін був проведений за формулою “35 на 35”.
Як зазначав УНН, дата саміту в нормандському форматі (Росія, Німеччина, Україна, Франція) буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.