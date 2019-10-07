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Кремль: мы не являемся стороной конфликта, влияющей на отвод сил на востоке Украины

Киев • УНН

 • 17285 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Кремль “имеет некоторое влияние на республики Донбасса, но не является стороной конфликта”, влияющей на отвод вооруженных формирований. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Кремль: мы не являемся стороной конфликта, влияющей на отвод сил на востоке Украины

“Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта”, — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что вооруженные формирования будут отведены от линии соприкосновения. “Кремль не является стороной конфликта”, — подчеркнул Песков.

Как отмечал УНН ранее, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что шансы на проведение встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, РФ) в относительно недалеком будущем растут после подписания Украиной “формулы Штайнмайера”.

Стоит также напомнить, что Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле “всех на всех”, работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу 4 октября.

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