Кремль: мы не являемся стороной конфликта, влияющей на отвод сил на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Кремль “имеет некоторое влияние на республики Донбасса, но не является стороной конфликта”, влияющей на отвод вооруженных формирований. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта”, — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что вооруженные формирования будут отведены от линии соприкосновения. “Кремль не является стороной конфликта”, — подчеркнул Песков.
Как отмечал УНН ранее, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что шансы на проведение встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, РФ) в относительно недалеком будущем растут после подписания Украиной “формулы Штайнмайера”.
Стоит также напомнить, что Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле “всех на всех”, работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу 4 октября.