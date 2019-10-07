Кремль: ми не є стороною конфлікту, що впливає на відведення сил на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кремль “має деякий вплив на республіки Донбасу, але не є стороною конфлікту”, що впливає на відведення збройних формувань. Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Ми говоримо про регулювання всередині українського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що республіки Донбасу — самостійні суб’єкти у врегулюванні цього конфлікту”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи може Москва гарантувати, що збройні формування будуть відведені від лінії зіткнення. “Кремль не є стороною конфлікту”, — підкреслив Пєсков.
Як зазначав УНН раніше, помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що шанси на проведення зустрічі лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у відносно недалекому майбутньому зростають після підписання Україною “формули Штайнмайера”.
Варто також нагадати, що Росія зацікавлена в обміні затриманими з Україною за формулою “всіх на всіх”, робота в цьому напрямку триває. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у п’ятницю 4 жовтня.