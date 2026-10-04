Красные глаза, клешни и рот с тремя губами: учёные открыли два новых вида морских пауков

Ученые открыли два новых вида морских пауков, которые в этом регионе не описывали почти 100 лет. У одного из них красные глаза, клешни для захвата добычи и треугольный рот с тремя губами, покрытыми сенсорными усиками, сообщает LRT со ссылкой на Университет Британской Колумбии, пишет УНН.

Детали

Новые виды нашли в море Салиш между Канадой и США. Образцы собирали во время погружений на глубину до 18 метров с сентября 2023 года по август 2024 года.

Один из новых видов получил название Callipallene pilosuspedes. Помимо красных глаз и необычного рта, его ноги покрыты длинными изогнутыми шипами. Ученые даже наблюдали, как паук использовал специальные конечности, чтобы «умыться».

Могут иметь до 12 ног и дышат через кожу

Морские пауки появились около 500 млн лет назад и являются родственниками скорпионов и мечехвостов. Некоторые виды имеют до 12 ног, а их размеры варьируются от менее 1 см до более 70 см.

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Часть мелких морских пауков живет как паразиты на более крупных животных и высасывает из них жидкость. Сами пауки дышат через кожу, а потомство вынашивают самцы, прикрепляя яйца к своему телу.

Второй открытый вид назвали Tanystylum kiixin. На его теле исследователи неоднократно находили крошечных паразитов, из-за чего один из ученых описал паука как своеобразную «экосистему в экосистеме».

Оба вида уже внесли в глобальную базу данных. Исследователи считают, что в этом районе могут оставаться и другие до сих пор неизвестные науке морские существа.

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