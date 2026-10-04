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Червоні очі, клішні та рот із трьома губами: вчені відкрили два нові види морських павуків

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Салішському морі виявили два нові види морських павуків, один із яких має червоні очі, клішні та три губи. Дослідники не виключають нових відкриттів.

Червоні очі, клішні та рот із трьома губами: вчені відкрили два нові види морських павуків

Вчені відкрили два нові види морських павуків, яких у цьому регіоні не описували майже 100 років. Один із них має червоні очі, клішні для захоплення здобичі та трикутний рот із трьома губами, вкритими сенсорними вусиками, повідомляє LRT із посиланням на Університет Британської Колумбії, пише УНН.

Деталі

Нові види знайшли в Салішському морі між Канадою та США. Зразки збирали під час занурень на глибину до 18 метрів із вересня 2023-го до серпня 2024 року.

Один із нових видів отримав назву Callipallene pilosuspedes. Крім червоних очей і незвичайного рота, його ноги вкриті довгими вигнутими колючками. Вчені навіть спостерігали, як павук використовував спеціальні кінцівки, щоб "вмиватися".

Можуть мати до 12 ніг і дихають через шкіру

Морські павуки з'явилися близько 500 млн років тому та є родичами скорпіонів і мечохвостів. Деякі види мають до 12 ніг, а їхні розміри коливаються від менш ніж 1 см до понад 70 см.

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Частина дрібних морських павуків живе як паразити на більших тваринах та висмоктує з них рідину. Самі павуки дихають через шкіру, а потомство виношують самці, прикріплюючи яйця до свого тіла.

Другий відкритий вид назвали Tanystylum kiixin. На його тілі дослідники неодноразово знаходили крихітних паразитів, через що один із науковців описав павука як своєрідну "екосистему в екосистемі".

Обидва види вже внесли до глобальної бази даних. Дослідники вважають, що в цьому районі можуть залишатися й інші досі невідомі науці морські істоти.

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Степан Гафтко

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