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Коррупция и некомпетентность власти: украинцы назвали основные причины экономического кризиса

Киев • УНН

 • 20804 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинцы считают, что основные причины экономического кризиса в стране — это высокий уровень коррупции и некомпетентности власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15-18 октября, пишет УНН.

Коррупция и некомпетентность власти: украинцы назвали основные причины экономического кризиса

Детали

Сообщается, что большинство респондентов — 55,5% — считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Цитата

“Если говорить об одной главной причине экономического кризиса, то среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% — о некомпетентности власти. О пандемии коронавируса говорят 12,1%, а о войне на Донбассе — 8,5%”, — говорится в опросе.

Справка

Опрос КМИС проводился в течение 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором. Опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Дополнение

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что в этом году экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

В апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

МВФ ранее ожидал роста ВВП Украины в этом году на 4%.

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