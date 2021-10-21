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Корупція та некомпетентність влади: українці назвали головні причини економічної кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Українці вважають, що головні причини економічної кризи в країні — це високий рівень корупції та некомпетентність влади. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного впродовж 15-18 жовтня, пише УНН.

Корупція та некомпетентність влади: українці назвали головні причини економічної кризи

Деталі

Повідомляється, що більшість респондентів — 55,5% — вважають, що фінансове становище їхньої родини за останні 2 роки погіршилося. Про покращення говорять 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

Цитата

“Якщо говорити про одну головну причину економічної кризи, то серед запропонованих чотирьох варіантів 42,1% респондентів говорять про високий рівень корупції, а 31,2% — про некомпетентність влади. Про пандемію коронавірусу говорять 12,1%, а про війну на Донбасі — 8,5%”, — йдеться в опитуванні.

Довідка

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором. Опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Доповнення

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують, що в цьому році економіка України не відновиться після падіння в 2020 році на 4,0%.

У квітні Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП України в 2021 році з 4,2% до 3,8%. У 2022-2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

МВФ раніше очікував зростання ВВП України в цьому році на 4%.

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