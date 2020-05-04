Коронавирус: в Донецкой области зафиксировали три новых случая инфицирования среди медиков

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, все у медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.