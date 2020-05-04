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Коронавирус: в Донецкой области зафиксировали три новых случая инфицирования среди медиков

Киев • УНН

 • 8951 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, все у медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

Коронавирус: в Донецкой области зафиксировали три новых случая инфицирования среди медиков

“Три новых случая COVID-19 лабораторно подтверждены в Донецкой области. Все — в Мариуполе. Медработники. 53-летний мужчина и две женщины — 44 и 54 лет. Из круга контактных лиц больных в областной больнице интенсивного лечения”, — написал он.

Он добавил, что сегодня был получен вывод экспертов, в области зафиксированы две смерти от COVID-19 в Мариуполе и Светлодарске. “Мужчины — 69 и 40 лет. Они умерли вчера. Но были основания сомневаться в причинах их смерти. Проведенные экспертизы эти сомнения развеяли”, — пояснил Кириленко.

“Таким образом, с начала карантина и на сегодня COVID-19 унес жизни трех жителей Донецкой области. Все — мужчины: 84-летний с Дружковки, 40-летний из Светлодарска и 69-летний из Мариуполя”, — написал Кириленко.

“13 пациентов выздоровели. 68 продолжают лечение. Всего с начала карантина в области зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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